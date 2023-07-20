Подорвались на своей же мине: в Брянской области погибли трое солдат ВС РФ, — СМИ

Служившие по контракту бойцы выехали на задание на служебной машине и подорвались на противотанковой мине ТМ-62, которую ранее установили их коллеги-саперы.

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В Климовском районе Брянской области РФ 19 июля погибли три военнослужащих российских вооруженных сил. По данным Telegram-канала ASTRA, контрактники Александр Доросевич, Михаил Деревянко и Виктор Гусаров подорвались на противотанковой мине.

Сообщается, что российские военнослужащие подорвались на мине ТМ-62. Все трое погибли на месте. Другие российские паблики написали, что инцидент произошел ночью, когда военнослужащие выдвинулись на задание в Климовском районе на служебной "Ниве".

Через несколько часов военные перестали выходить на связь, к ним отправили поисковую группу. Когда группа обнаружила тела погибших, то стало известно, что три солдата наехали на противотанковую мину, которую ранее установили саперы другого российского подразделения.

На какое именно задание выехали российские военные неизвестно. Официальных комментариев представители властей и силовых структур региона не дали.

Ранее сообщалось, что в фонде "Вернись живым" рассказали о судьбе украинского военнослужащего с позывным "Жак", который вместе с товарищами из 47 отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ подорвался на мине. Боец выжил и проходит сейчас реабилитацию.

Также мы писали о трагедии в Житомирской области, где 11 июля семья поехала на заминированную территорию к лесному массиву собирать чернику. Проигнорировав табличку "Стоп мины", водитель авто проехал дальше, после чего произошел взрыв.