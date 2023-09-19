Более тысячи ждут очереди: за год в плен сдались 216 военных ВС РФ (инфографика)

Проект ежедневно получает десятки заявок от действующих военнослужащих армии, которые намерены сдаться в украинский плен.

За год работы проекта "Хочу жить" получено более 25 тысяч заявок от военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на добровольную сдачу в плен, сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Этот проект, который был запущен год назад, является единственной реальной возможностью для военнослужащего оккупационных войск вернуться домой живым.

С момента своего существования сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из Российской Федерации и временно оккупированных территорий Украины.

Российские спецслужбы всячески блокируют доступ к доменам проекта "Хочу жить". В течение одного года "Роскомнадзор" заблокировал 256 таких доменов. За это время было получено 25253 заявки на сдачу в плен, физически сдались 216 человек.

Украинские спецслужбы осуществили 21 операцию по выводу через линию фронта группы (более двух человек) сдающихся.

Отмечается, что еще 1072 человека находятся "в режиме ожидания" — на контакте с проектом, ожидая своей очереди по переводу через линию фронта.

Фото: koordshtab.gov.ua

Благодаря деятельности проекта, есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой. Отмечается, что после успешного проведения операции "Синица" количество обращений российских военных, воюющих против Украины, продолжает расти.

"Конечно, на этом проект не останавливает свою деятельность... По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только", — говорится в сообщении проекта "Хочу жить".

Напомним, 18 сентября сообщалось, что так называемые суды на оккупированных территориях Украины и в России начали выносить приговоры украинским военнопленным.