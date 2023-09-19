"Дрон заменяет человеческую жизнь": аэроразведчики 92 бригады рассказали подробности боев на фронте (видео)

Аэроразведчики ВСУ рассказали, что оккупанты активно применяют средства РЭБ, вследствие чего иногда БПЛА не могут выполнить свои функции.

Результаты работы аэроразведчиков позволяют спасти много жизней. Подробности сообщили в 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Бойцы рассказали, что БПЛА отправляют на дальние дистанции, а иногда их вернуть не удается. Оккупанты применяют средства РЭБ, в результате чего БПЛА не могут продолжать свою деятельность.

"Хорошо, что это человеческая жизнь", — сообщил один из защитников.

Они отметили, что пытаются найти всех оккупантов по линии фронта, на тех участках, за которые отвечают. Бойцы отметили, что каждый должен делать свое дело. Защитники призвали помогать ВСУ и не забывать отправлять донаты.

"Мы защитим вас. И придем с победой домой", — рассказали они.

92 бригада ВСУ в войне с Россией

Бригаду Вооруженных сил Украины создали в 2000 году. В 2011 году произошло сокращение штата, а в 2015 году подразделение планировали ликвидировать.

С началом российско-украинской войны 2014 года незначительные силы бригады находились в Харьковской области. Впоследствии подразделение отправилось в Донецкую область. С 2022 года соединение участвовало в отражении российского полномасштабного вторжения на Харьковском направлении, а также в контрнаступлении осенью 2022 года.

Бригаду назвали в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи в XVII веке.

Напомним, в июле бойцы 92 бригады сбили российский беспилотник "Орлан". Сначала защитники решили, что ракета прошла мимо и не попала. Впоследствии бойцы зафиксировали, что дрон удалось ликвидировать.