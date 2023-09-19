"Используют в 3 км": почему не сообщают об успехах в Украине танков Challenger и Leopard, — разъяснение

По словам британского военного эксперта Шона Белла, у западных танков очень точные боеприпасы с лазерным наведением, поэтому ВСУ могут применять их для обнаружения российской бронетехники вне зоны поражения российских танков.

В своих регулярных сводках относительно хода войны Украина практически не делится сведениями о том, как обстоит положение дел с тяжелой западной бронетехникой. После недавней потери первого боевого Challenger II британский военный эксперт Шон Белл попытался пролить некоторый свет на то, как используются в Украине западные танки Abrams, Challenger и Leopard. Об этом сообщает Sky News.

"В начале войны [полномасштабной, – ред.] РФ использовала свой арсенал современных (ну, почти) танков, чтобы отбросить Силы обороны Украины на ранних этапах российского наступления", — отметил Белл.

Но ВСУ весьма эффективно отразили атаки, уничтожая российские Т-72 и Т-64 с помощью поставленных Западом противотанковых комплексов. При этом россияне оставляли значительную часть этой бронетехники на поле боя — украинские силы их восстановили и вновь отправили на передовую.

Потеря 2 000 танков и возвращение музейных экспонатов Второй мировой

На определенном этапе полномасштабного вторжения, по сообщениям Генштаба ВСУ, крупнейшим внешним поставщиком военной техники в Украину выступили именно российские вооруженные силы.

Потеряв более 2000 передовых танков, российскому военно-политическому руководству пришлось поддерживать линию фронта старыми танками времен Второй мировой.

"Эти танки эффективны против пуль — и не более того! Изначально для российской армии планировалось выпустить 2,3 тыс. танков Т-14 (следующее поколение "Армат") с 2015 по 2020 год. Однако из-за проблем с производством выпустили только несколько штук, и на сегодня они не произвели никакого впечатления на поле боя", — объяснил аналитик.

Abrams, Challenger и Leopard для прорыва на Мелитополь

В свою очередь, страны антипутинской коалиции согласовали поставки Украине современных танков из своих резервов.

В общей сложности Украине должны передать порядка 300 танков — это парк из британских Challenger II и Leopard II немецкого производства. Чуть позже, уже в сентябре, ВСУ получат американские Abrams.

"Расчет делался на то, что эти танки пробьют любые имеющиеся бреши в российской обороне и будут идти впереди наступления украинской армии на Мелитополь", — пояснил эксперт.

Вместе с тем контрнаступление Украины продолжается уже четвертый месяц, и пока, по словам Белла, какого-то решающего прорыва не было. Поэтому большинству поставленных Западом танков еще предстоит оставить свой след на захваченной россиянами территории.

"В силу того, что у западных танков очень точные боеприпасы с лазерным наведением, мы понимаем, что украинцы используют их для обнаружения российской бронетехники на поле боя на расстоянии около двух миль [3 км] — то есть вне зоны поражения российских танков", — добавил он.

Уничтоженный Challenger II, судя по всему, повредила российская мина, а затем его добивала артиллерия.

Но при этом башня, хотя и была выведена из строя, осталась целой и прикрепленной. (Для сравнения, российские танки склонны терять свои башни — их инженерный дефект.)

Все находившиеся в танках бойцы выжили, именно поэтому западные танки столь востребованы в Украине.

Но настоящему испытанию они подвергнутся, когда их массово начнут бросать на прорыв российских оборонительных линий, считает Шон Белл.

Напомним, что в российском "Ростехе" заявили о досрочном десятикратном наращивании выпуска ракет для комплексов "Кинжал" и "Искандер".

Также сообщалось, что происходит важнейшее событие в войне на море — и скоро станет известно, прорвала ли Украина морское "эмбарго" РФ.