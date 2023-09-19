Новые коалиции и обучение ВСУ: Умеров подвел итоги "Рамштайна-15" (видео)

Как отметил глава оборонного ведомства, в рамках новой инициативы выделили пять приоритетных кластеров по части подготовки украинских защитников к будущим вызовам войны с Россией.

После завершения сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров представил первые результаты мероприятия. В своем сообщении, опубликованном на странице в Facebook, Умеров отметил, что на встрече было достигнуто соглашение о запуске инициативы под названием Capabilities Coalition (Коалиция возможностей).

Он подчеркнул, что основная цель этой инициативы — подготовка Сил обороны Украины к будущим вызовам. В этой связи Министерство обороны Украины выделило пять приоритетных кластеров, требующих первоочередного внимания:

противовоздушная оборона;

артиллерия;

авиация;

военно-морские силы;

бронетехника.

Умеров также призвал партнеров продолжать поддерживать Украину и определить приоритетные потребности. Он подчеркнул, что партнеры подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

"Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев ожесточенных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — отметил Умеров.

IT-коалиция

Умеров добавил, что особое внимание было уделено созданию IT-коалиции в рамках формата "Рамштайн", в которой приняли участие Украина, Эстония и Люксембург. Задачей IТ-коалиции является обеспечение защищенной и устойчивой ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, что должно улучшить эффективность в боевых действиях.

Умеров заключил, что результатом работы Коалиции возможностей должна стать лучшая координация, более эффективное использование Сил обороны и оптимальное использование предоставленных странами-партнерами возможностей.

С кем встречался Умеров

Министр обороны также выразил благодарность партнерам за продуктивные встречи, в которых участвовали министры обороны из США, Великобритании, Румынии, Литвы, Дании, Швеции, Словакии и Норвегии.

"Надеюсь, результаты этих встреч вскоре будут ощутимы для наших воинов на фронт", — написал Умеров.

Встреча в формате "Рамштайн"

19 сентября прошло 15-е заседание в формате "Рамштайн", где министр обороны США Ллойд Остин анонсировал прибытие танков Abrams M1 в Украину. Он выразил благодарность бывшему министру обороны Украины Алексею Резникову за его вклад в украинскую оборону, и приветствовал Рустема Умерова на новой должности.