Обострение в Карабахе: у Путина и Байдена появилась общая "головная боль", — Newsweek

По словам журналистов, Путин недоволен растущим прозападным уклоном армянского правительства. Кроме того, война против Украины снизила способность Кремля действовать на армяно-азербайджанском театре военных действий.

Во вторник 19 сентября Азербайджан объявил, что начал "антитеррористическую деятельность" в Нагорно-Карабахском регионе против, по словам властей, армянских военных формирований. Таким образом он создал новую проблему для главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, Путин недавно углубил связи России с Азербайджаном, подписав военно-политическое соглашение всего за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. С другой стороны, Армения давно является близким союзником РФ.

Издание отмечает, что Байден тоже имеет интересы как в Армении, так и в Азербайджане. Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Арменией после обретения ею независимости от Советского Союза в 1992 году. После того, как в прошлом году вспыхнула короткая стычка с Азербайджаном, тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Армению и осудила Азербайджан за то, что она назвала "незаконными" нападениями.

Профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Кац заяви, что, хотя в прошлом Россия выступала на стороне Армении в борьбе с Азербайджаном, Путин в последнее время "относительно снисходительно относится к действиям Азербайджана" в Нагорном Карабахе.

По словам эксперта, Путин недоволен растущим прозападным уклоном армянского правительства. Кроме того, война против Украины снизила способность Кремля действовать на армяно-азербайджанском театре военных действий.

"Путин хочет избегать напряженности с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который поддерживает Азербайджан в борьбе с Арменией", — сказал Кац.

Напомним, что Минобороны Армении заявили, что их войск нет в Карабахе. Заявления Азербайджана об ударах по армянским целям назвали лживыми, но Баку продолжает публиковать кадры ударов по целям в Ходжалинском районе.

Также в правительствах Франции и Германии отреагировали, заявив, что Азербайджан нарушил обещания, которые дал во время международных мирных переговоров.