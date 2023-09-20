Единственная гарантия мира: империализм России должен быть побежден, — Анджей Дуда

По словам президента Польши, компромиссного решения между Киевом и Москвой не существует. Поддержка Украины Западом имеет глобальное значение.

Единственной гарантией мира в Европе является полная победа Украины в войне над Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, находятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет CNN.

По его словам, поддержка Украины Западом имеет глобальное значение.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что Россия не сможет на законных основаниях насильственно перемещать границы в Европе", — сказал Дуда.

Он отметил, что победа Украины в войне также важна и для Соединенных Штатов. Компромиссного решения между Киевом и Москвой не существует. Эту же позицию разделяет и президент Украины.

"Россию можно остановить только в том случае, если она будет побеждена, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий", — сказал Дуда.

Политик заявил, что только в таком случае можно будет сказать, что российский империализм – побежден.

Напомним, что Дуда на Генассамблее ООН предупредил о планах России в Украине. По словам польского президента, Россия мечтает о восстановлении своей "имперской мощи" и пытается диктовать условия другим народам. Чтобы этого не допустить, важно помочь Украине восстановить свою территориальную целостность.

"Сегодня мир стоит перед невиданной угрозой", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Польша, исходя из своей истории и опыта, лучше всего понимает трагедию Украины. В этом контексте он напоминает о вторжении нацистской Германии в Польшу в 1939 году.