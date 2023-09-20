Мобилизация в Украине: кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд

Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных вузов.

Общая мобилизация в Украине будет касаться студентов, которых ранее призывать не планировали. Закон Украины"О мобилизационной подготовке и мобилизации" регулирует этот вопрос.

Соответствующие нормы свидетельствуют о том, что студенты, получающие высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, не подлежат призыву. Речь идет о тех, кто учится на дневной форме.

Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу. Пределы государства разрешено покинуть определенным категориям студентов, в частности:

тем, которые учатся за рубежом и имеют документы из вузов (студенческий билет, справка, приглашение на обучение, вид на временное проживание, связанное с обучением).

подтверждающие документы должны быть переведены на украинский язык, иметь подпись переводчика и заверены нотариально.

Мобилизация студентов в Украине: новая инициатива депутатов

В Верховной Раде в сентябре предложили ввести предел уровня отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет. Речь пойдет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование.

Инициатива предусматривает, что призыву на военную службу не будут подлежать те студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее полученного в последовательности. Это происходит, если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста.

Напомним, 19 сентября Адвокат Роман Симутин отметил, что законопроект о мобилизации студентов примут, но после этого юристы поделятся на несколько лагерей. Он разъяснил, какие категории студентов получат отсрочку.