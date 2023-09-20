Хотят возобновить наступление: РФ готовится к новой волне мобилизации, — штаб армии Канады

По данным канадского командования, у оккупационной армии не получилось провести успешное наступление, поэтому Россия может провести повторную мобилизацию в ближайшее время.

Канада и ее союзники предполагают, что РФ начнет новый этап мобилизации с целью возобновления активного наступления на территории Украины. Об этом заявил директор стратегического объединенного штаба Вооруженных сил Канады Пол Превост во время слушаний в канадском парламенте, передает "Укринформ".

"Что касается повторной мобилизации, то у нас нет никаких цифр, да и Россия вряд ли обнародует любые цифры, поскольку их первая мобилизация прошла не слишком хорошо", — сказал Превост.

Он подчеркнул, что предыдущая попытка российской армии продвинуться вперед не принесла значительных результатов, в то время как украинское контрнаступление привело к "тактическим успехам" на юге и востоке, хотя операции и не привели к окончательному прорыву.

Превост также подчеркнул, что Украине следует ожидать увеличения активности российских атак с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет в отношении энергетической инфраструктуры, особенно с приближением холодного времени.

Недавно, Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Согласно документу, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие "особого воинского учета".

Напомним, 28 августа ФСБ обвинила экс-дипломата США в сборе данных о мобилизации. По версии российских силовиков, Роберт Шонов якобы передавал информацию сотрудникам политического отдела о том, как мобилизация в РФ может влиять на протестные настроения граждан накануне президентских выборов 2024 года.