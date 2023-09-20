В РФ под Воронежем разбился истребитель-бомбардировщик Су-34

Экипаж самолета до столкновения с землей успел эвакуироваться. Его уже нашли.

В Воронежской области в России произошла авиакатастрофа. Разбился сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Авария произошла утром 20 сентября.

"Истребитель Су-34 упал в Воронежской области. Экипаж из двух человек успел катапультироваться, угрозы их здоровью нет, сообщает Минобороны", — пишет издание.

Утверждается, что военный борт выполнял учебно-тренировочный полет. Двух членов экипажа, которым пришлось катапультироваться, якобы уже эвакуировали.

Причины аварии на данный момент неизвестны. По предварительной информации у истребителя отказала правая стойка шасси.

Напомним, что 12 сентября в России разбился самолет Су-24. ЧП произошло в Калачевском районе Волгоградской области. Известно, что самолет исчез с радаров вскоре после взлета. Полет происходил без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности.

Ранее сообщалось, что 2 августа сообщалось об аварии самолета Су-30 в Калининградской области России. Причиной стала техническая неисправность борта. Экипаж не успел катапультироваться и погиб в результате инцидента.