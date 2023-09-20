Обострение в Карабахе: Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить агрессию Азербайджана

Официальный Ереван также потребовал обязать армию Азербайджана прекратить обстрелы мирного населения в регионе.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за "широкомасштабной агрессии" Азербайджана и требует принять меры, чтобы Баку прекратил обстрелы. Об этом сообщило армянское информационно-аналитическое агентство News.am.

"Представитель Армении по международным правовым вопросам только что обратился в ЕСПЧ с требованием применить промежуточную меру с целью предотвращения необратимых потерь, угрожающих правам гражданского населения в результате широкомасштабной агрессии, развязанной сегодня Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.

Армения также потребовала обязать вооруженные силы Азербайджана прекратить обстрел мирных жителей, населенных пунктов и всех гражданских объектов.

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан заявил об обстрелах и обвинил Армению в теракте. В результате подрыва грузовика погибли сотрудники МВД.

В тот же день протестующие в Ереване начали штурм здания правительства. Также оказалось заблокированным здание посольства РФ.

Также Фокус писал о том, что Азербайджан заявил об успешной антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В Баку сообщили, что ВС Армении потеряли позиции и технику. Ереван утверждает, что на спорной территории нет армянских военнослужащих.