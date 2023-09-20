Обезврежены позиции и вооружение: Азербайджан заявил об успешной операции в Карабахе

Азербайджанская сторона заявляет о потерях позиций и техники ВС Армении, зато Ереван вообще открещивается от размещения своих войск на спорной территории.

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Азербайджан заявил, что начатые накануне локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе "успешно продолжаются". Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

"Локальные антитеррористические мероприятия, которые проводятся Вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что был обезврежен ряд боевых позиций ВС Армении, повреждены военные авто и зенитно-ракетные установки, выведены из строя станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований Вооруженных сил Армении.

Между тем в Министерстве обороны Армении вообще опровергают наличие их Вооруженных сил на территории Карабаха.

"По-прежнему в азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав. Министерство обороны РА неоднократно заявляло, и заявляет еще раз, что Республика Армения не имеет армии в Карабахе", — говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую деятельность" в Карабахском регионе против, по словам властей, армянских военных формирований.

Ранее также сообщалось, что 8 сентября Азербайджан заявил о столкновениях с армянскими военными в Нахичевани и Агдаме.