В оккупированном Крыму прогремели взрывы: оккупанты "маскируют" главную нефтебазу (фото)

В районе Нефтяной гавани в Инкермане расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн горючего.

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В нескольких районах полуострова вблизи Севастополя оккупанты распылили дымовую завесу. Об этом сообщают в телеграм-канале "Крымский ветер".

"Бахи были слышны были в районе Федюхиных высот в Севастополе, потом дым пошел. Столб дыма поднимается также между северной стороной Севастополя и Инкерманом. Это прилет или пожар?", — пишут админы канала.

Позже в телеграм-канале сообщили об усилении дымовой завесы в районе Нефтяной гавани в Инкермане. Именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн горючего.

Местные жители между тем в чатах сообщают о громких взрывах в районе аэродрома в Бельбеке.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Севастополь атакуют беспилотники. По его информации, в результате падения сбитых БпЛА в Верхнесадовом и Каче горит трава. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место. Продолжается контроль воздушной обстановки. В районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — проинформировал он.

Также в сети обнародовали кадры, как над территорией оккупированного Крыма в направлении юга пролетают неизвестные ракеты. Кроме этого сообщается о прилете по воинской части в Верхнесадовом под Севастополем.

Напомним, что РФ перебросила в Крым призывников из Кабардино-Балкарии. По данным командования, российские военнослужащие прибыли на оккупированный полуостров для охраны стратегического объекта, на котором иногда случаются взрывы.

Ранее сообщалось, что Украина взяла курс на уничтожение Черноморского флота РФ.