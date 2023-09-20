Используем титановые импланты: в ВСУ назвали процент тяжелых ранений ног и рук (фото)

Украинским врачам удается при сверхсложных ранениях спасти конечности защитников благодаря современным технологиям.

Около 40% раненых защитников имеют повреждения конечностей, а для их сохранения используют индивидуальные титановые импланты, которые изготавливают благодаря 3D-технологиям. Об этом сообщило 20 сентября командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Повреждение требует восстановления функциональности. При сверхтяжелых ранениях, врачи успешно используют современные технологии.

Уже в прошлом году в медучреждения начали поступать защитники с очень тяжелыми ранениями. Специалисты начали решать проблему.

Для протезирования кости врачи начали использовать индивидуальные титановые импланты, изготовленные с помощью 3D-технологий. Благодаря этому удается при сверхсложных ранениях спасти конечности.

В сообщении вспомнили, как в больницу привезли морского пехотинца с тяжелым ранением плеча. У него не было части кости, вырван большой участок мышц, но сохранен сустав. Бойцу повезло, поскольку на предыдущих этапах лечения специалисты не ампутировали руку. Ранее врачи со спины переместили мышцы с кожей на плечо. Впоследствии хирургам удалось установить имплант. После операции воин через три месяца уже мог неплохо двигать рукой, что подтвердило эффективность применения такой методики.

Процесс изготовления индивидуального титанового импланта специалисты называют длительным и довольно кропотливым. Сначала хирург отправляет техническое задание инженерам-волонтерам компании Materialise. Они создают 3D-модель, а затем — макет. Далее медик вносит свои замечания, учитывая конкретную ситуацию пациента. Впоследствии печатается имплант из титана, ведь именно этот металл лучше всего инсталлируется в кость.

Напомним, 20 сентября стало известно, что во Львове хирурги с помощью робота Da Vinci удалили опухоль 4-летней девочке. У нее размер образования составлял 15 см.