Украина хочет локализовать производство хорватских и словацких машин разминирования

Минобороны заинтересовано в трех машинах: MV-10, Bozena-4 и Bozena-5. Они уже эффективно себя проявили во время разминирования.

Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской компанией DOK-ING и словацкой Way Industries о возможности локализации производства машин механизированного разминирования. Об этом сообщает Military Media Center.

Начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Украины полковник Олег Шуравский заявил, что Украина хочет локализовать производство машин для разминирования.

Ведутся переговоры по машинам MV-10, Bozena-4 и Bozena-5, потому что они лучше всего себя зарекомендовали во время разминирования на деоккупированных территориях от взрывоопасных предметов. Также идет параллельная работа с Министерством экономики по сертификации украинских разработок для механизированного разминирования. По словам Шуравского, многие украинские компании испытывают собственные наработки. Но пока часто разработки не соответствуют требованиям безопасности из-за чего могут быть жертвы среди гражданского населения.

Сейчас саперы имеют в эксплуатации 20 механизированных комплексов для разминирования, но потребность оценивается в 64 машинах.

MV-10 — это роботизированная система с двойным инструментом. Впереди идет трал, а вторая часть состоит из румпеля. Bozena 4 и 5 разные по своему классу машины. Первая устойчива к взрывам противопехотных мин, а вторая — к противотанковым минам с 9 кг взрывчатого вещества. Все три средства управляются дистанционным управлением.

Бозена-4 Бозена-5 — сравнение

Напомним, 18 сентября ВМС ВСУ сообщили о том, что Украина и страны НАТО совместно готовятся разминировать Черное море.

Также Южная Корея передаст Украине машины K600 для прорыва минных заграждений.