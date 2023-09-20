"Тянутся бесконечно": "Мадьяр" показал километры "зубов дракона", которые тормозят наступление (видео)

Российское командование надеется остановить продвижение техники ВСУ под Токмаком, заставив поля и дороги бетонными пирамидами. Пока бронетехника до них не дошла, однако их легко преодолевают FPV-дроны.

Командир подразделения аэроразведки Роберт Броуди с позывным "Мадьяр" показал кадры очередной отработки операторов дронов по позициям ВСУ РФ в Запорожской области. При этом в кадр попали фортификации ВС РФ, которые враг построил, пока ждал наступления Сил обороны. Видео опубликовано на Yotube-канале бойца.

Разведчик продемонстрировал, как линия из бетонных пирамид тянется сплошной полосой через поля и лесополосы. Линию объектов, которые "Мадьяр" называет "хробачьими пирамидками", россияне построили, пока готовились к наступательным действиям Сил обороны. Пирамидки выстроили в несколько рядов. А уже за ними — российские укрепления и военная техника.

Ее длина — "сотни километров шипов" и "они тянутся бесконечно". Высота каждой пирамиды — "по грудь взрослому человеку": такой объект способен усложнить продвижение техники ВСУ. Враги надеются, что они за этими сооружениями в безопасности. Однако Роберт Броуди в течение следующих 10 минут записи показывает, как глубоко ошибаются россияне: по ним раз за разом бьют украинские дроны и артиллерия за несколько километров вглубь от "зубов дракона".

Контрнаступление ВСУ: детали

Согласно крайнему отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 сентября 2023 года Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском отрезке фронта в направлении Токмака, а также под Бахмутом. Военный обозреватель Константин Машовец подтверждает бои под Токмаком и объясняет, как здесь действует враг. По его словам, российское командование пыталось надавить с флангов на украинские подразделения, которые прорвали линию обороны врага и добрались до линии Роботино-Вербового. Однако, надежды россиян оказались напрасными — все попытки окружить место прорыва завершились неудачно.

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState видно, что расстояние между флангами на указанном участке — около 10 км. При этом до первой линии "зубов дракона" — около 2 км.

Ситуация на флангах возле Роботино и Вербового в Запорожской области по состоянию на 20 сентября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, днем 20 сентября жители Крыма услышали громкие звуки в районе Севастополя. Местные власти уверяли, что ракеты и дроны атаковали в районе Верхнесадового к югу от Севастополя вроде бы все воздушные цели сбило российское ПВО.

В ГУР Минобороны подтвердили, что действительно состоялась ракетная атака на военный объект ВС РФ в Крыму. При этом военные эксперты предположили, какой могла быть цель этой ракетной атаки: вспомнили о сверхпрочном командном пункте, который очень удобно пробивать ракетой Storm Shadow.