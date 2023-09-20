Выросла угроза обстрелов: РФ проводит разведку энергетической системы Украины, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Юсова, россияне истощили свои запасы ракет, а темпы производства не позволяют пополнить резервы. При этом, украинцы должны серьезно относиться к угрозе.

Российские оккупанты начали проводить разведывательные мероприятия в отношении того, в каком состоянии украинская энергетическая инфраструктура. Это повышает угрозу повторения террористических атак. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 20 сентября.

По его словам, противник хочет узнать больше о том, в каком сегодня состоянии энергетическая инфраструктура Украины после частичного восстановления. Украина к этому сценарию готовится, но в то же время нельзя думать о том, что РФ откажется от тактики террористических ударов.

"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое — как реализуются эти планы. На поставленные задачи они выходят. Но да, накапливают. Мы должны серьезно к этому относиться", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что в прошлом году самая многочисленная атака была при помощи 120 ракет одновременно. Спустя время россияне истощил свои резервы и поэтому такой интенсивности ударов ждать не стоит.

Что касаемо дедлайнов, когда ВС РФ вновь начнут атаковать критическую инфраструктуру, это может начаться скоро, может даже в октябре.

"По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что РФ готовится к повторению обстрелов украинской энергосистемы. Аналитики из британской разведки отметили, что для ударов осенью и зимой 2022-23 враг в основном использовал ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с территории РФ.