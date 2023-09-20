Пытали двоих мужчин: сотрудникам ТЦК Самбора сообщили о подозрении, — ГБР

По версии следствия, жителей Кривого Рога и Харькова удерживали в помещении военкомата 7 и 10 дней. Оба они были задержаны при попытке незаконного пересечения границы.

Сотрудникам Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (Львовская область), которые незаконно удерживали и пытали двоих мужчин, сообщили о подозрении. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно данным следствия, двое жителей Харькова и Кривого Рога были задержаны пограничниками при попытке незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. После составления протокола о нарушении правил пересечения государственной границы, они были доставлены в военкомат для постановки на воинский учет.

В военкомате обоих мужчин подвергли пыткам в попытке заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Однако оба гражданина отказались соглашаться на это.

Следователи выяснили, что одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, а другого — 7 дней.

19 сентября 2023 года когда военный-водитель, находясь под "присмотром" руководителя, избил обоих граждан. Одному из пострадавших он нанес удары руками и ногами по всему телу и лицу, а также угрожал оружием. Видеозапись происшествия была распространена в социальных сетях тем же днем. Другой мужчина получил серьезные травмы, включая удар в голову.

Работники ГБР объявили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц, что согласно уголовному кодексу Украины, статьями 146 и 127 ч. 2, может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Что известно об избиении в Самборском ТЦК

20 сентября советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что одного из мужчин, которого пытали в ТЦК в Самборе арестовали за попытку нелегального пересечения границы между Украиной и Польшей. По ее информации, задержанный, уроженец Харьковской области, был остановлен при попытке избежать призыва на военную службу и незаконно покинуть Украину.В данный момент мужчину держат под медицинским наблюдением.

Напомним, видео, на котором сотрудник ТЦК избивает мужчину, появилось 19 сентября. В тот же день в ГБР сообщили об открытии уголовного производства по данному факту.