"Данные разведки не могут быть более четкими": Китай готовится к войне с США

По словам Джона Болтона, эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. В течение последнего десятилетия США с разной скоростью осознавали эту угрозу.

Китай активно готовится к войне с Соединенными Штатами. Об этом утверждает бывший советник по вопросам национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтон в своей статье в The Telegraph.

Политик-республиканец и оппонент Трампа обратил внимание на заявление министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, который недвусмысленно высказался об угрозе от Китая.

"Данные разведки не могут быть более четкими. Я не могу сказать, каковы их истинные намерения. Но Китай готовится к войне, и именно к войне с Соединенными Штатами", — говорил Кендалл.

Фрэнк Кендалл

По словам Болтона, речь Кендалла точно отражает двухпартийный американский консенсус относительно угрозы Пекина глобальному Западу.

"Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. В течение последнего десятилетия мы (США. — ред.) с разной скоростью осознавали эту угрозу. Во многих случаях мы опасно медленно оценивали величину и масштаб рисков", — говорит республиканец.

Джон Болтон

По мнению Болтона, Китай десятилетиями ведет экономическую войну против Запада: ворует интеллектуальную собственность, ведет меркантилистскую политику в рамках якобы институтов свободной торговли, таких как ВТО, изолируя свои критически важные внутренние рынки от иностранной конкуренции, одновременно используя открытость Запада.

Он обвинил руководителей крупных предприятий, которые слишком много инвестировали в Китай или стали слишком зависимыми от Пекина, и которые годами не понимали, что распад Советского Союза не означал исчезновения международного политического риска.

"Правильное понимание угрозы Китая всем обществом и принятие решительной преданности его поражению означает, что Запад может победить экзистенциальную угрозу ХХІ века. Напротив, игнорирование ощутимой реальности, с которой мы сталкиваемся, из-за страха взволновать коммунистических императоров "Срединного царства" обеспечит наше поражение", — подытожил Болтон.

Напомним, Китай готовился к войне с США десятилетиями, американские ВМС. Об этом заявила Никки Хейли, кандидат в президенты от Республиканской партии 2024 года, в эфире Fox News Sunday.

Американское правительство, по ее мнению, должно увеличивать свои военные возможности. Хейли подняла вопрос о серьезной угрозе для Соединенных Штатов.

Также издание The Guardian ранее писало, что попытка Китая лавировать между Украиной и Россией выглядит неуклюжей . По словам журналистов, Китай, с одной стороны, хочет поддерживать хорошие отношения с РФ, а с другой — не ссориться с западными партнерами.