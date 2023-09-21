Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки и какие будут последствия

По словам юриста Ростислава Кравца, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для открытия уголовного производства, необходимо зафиксировать минимум три факта уклонения от мобилизации.

На территории Украины продолжается действие военного положения, и введена всеобщая мобилизация. Тем не менее, некоторые военнообязанные пытаются избежать призыва на военную службу. Об этом рассказал председатель Адвокатского объединения "Портной и партнеры" адвокат Ростислав Кравец в комментарии изданию "Факты".

Он подметил, что согласно "Закону о воинской обязанности и военной службе", лица без соответствующих оснований, таких как отсрочка или освобождение от военной службы, лишены права отказаться от мобилизации и прохождения службы.

Ростислав Кравец подчеркнул, что в случае, если человек не является в военкомат после получения повестки и при этом у него нет обоснованной причины, такой как болезнь, то на него может быть наложен административный штраф.

Важно отметить, что для тех, кто систематически уклоняется от мобилизации, согласно законодательству, предусмотрена уголовная ответственность. Лицам, совершившим такие нарушения, может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 5 лет.

При этом для того чтобы привлечь человека к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, правоохранительным органам необходимо иметь убедительные доказательства факта уклонения. Это включает в себя подтверждение того, что лицо не явилось по повестке без уважительной причины и систематически уклоняется от выполнения своих воинских обязанностей.

"Должны быть доказательства того, что человек получил повестку. Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят сражаться, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", — сказал адвокат.

Согласно словам юриста, для начала уголовного производства правоохранительным органам необходимо документально зафиксировать как минимум три случая уклонения от мобилизации.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут внести изменения в законодательство, чтобы расширить круг лиц, которые подлежат мобилизации. В частности речь идет о студентах, аспирантах, госслужащих, педагогах и осужденных за тяжкие преступления лицах.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают способы пополнить ряды ВСУ, в частности речь идет о том, чтобы отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование.

Также Фокус рассказывал, какие полномочия имеют ВВК, как обжаловать их решения и будут ли отвечать врачи ВВК, виновные в принятии неправильных решений о пригодности.