"Ужасная ночь для Херсона": ВС РФ обстреляли общежитие с людьми, есть жертвы

Вражеский удар пришелся в жилой квартал. В результате атаки ранения получили 5 человек, есть погибшие.

Российские оккупанты рано утром, 21 сентября, обстреляли город Херсон. Удар пришелся в общежитие, где в это время спали мирные жители. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Ужасная ночь для Херсона. Есть погибшие и раненые. Около 3:40 армия РФ покрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали. По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях. Их личности сейчас устанавливаются", — проинформировал глава ОВА.

Александр Прокудин отметил, что 61-летняя жительница Херсона находится в больнице в тяжелом состоянии. В медучреждения также доставили с ранениями двух женщин 44 и 57 лет и 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница города получила медицинскую помощь на месте.

Напомним, что ВС РФ обстреляли троллейбус в Херсоне. Ранения получили двое пассажиров — мужчины, 33 и 57 лет. В результате вражеского артиллерийского обстрела по Херсону погиб 49-летний сержант полиции.

Ранее сообщалось, что украинские ДРГ высадились на Казацкий остров под Херсоном и взяли его часть под контроль.