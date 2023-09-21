Никаких ротаций: в Британии рассказали, как частичная мобилизация влияет на наступление ВС РФ

В Госдуме РФ заявили, что ротации российских военных из зоны "спецоперации" не будут происходить. В результате это способствует низкому моральному духу россиян и неспособности вражеской армии проводить обучение высшего уровня, считают в британской разведке.

В четверг 21 сентября исполнилась годовщина с объявления российским президентом Владимиром Путиным "частичной мобилизации". Об этом говорилось в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном 21 сентября в Twitter.

"Сегодня, 21 сентября 2023 года, исполняется годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным о "частичной мобилизации" 2022 года, во время которой на службу в Украину было призвано около 300 тысяч российских резервистов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что 15 сентября этого года председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов заявил, что на время "специальной военной операции" мобилизованные мужчины должны обязаны проходить военную службу. Кроме этого, из-за острой ситуации на фронте российский чиновник подчеркнул, что во время службы невозможна ротация личного состава из зоны "спецоперации".

В британской разведке считают, что отсутствие регулярных ротаций подразделений ВС РФ вне боевого дежурства может быть одним из важнейших факторов, которые способствуют низкому моральному духу российских военных и неспособности армии РФ проводить учения высшего уровня после начала полномасштабного вторжения.

"Отсутствие такой подготовки, вероятно, способствует осложнениям России в проведении успешных комплексных наступательных операций", — добавили в Минобороны Великобритании".

Напомним, 6 сентября стало известно, что Минобороны РФ выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Предлагают лиц, отбывающих наказание, ставить на воинский учет в исправительных учреждениях без необходимости идти в военкомат. Для заключенных могут ввести понятие "особого воинского учета".

11 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты планируют начать массовую принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам Россия может мобилизовать от 400 до 700 тысяч украинцев, тогда как в качестве "заградительных отрядов" планируют использовать жителей Чеченской Республики.