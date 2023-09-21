Мобилизация в Украине: могут ли сотрудники ТЦК выдавать повестки в транспорте

Останавливать общественный и частный транспорт имеет право только Нацполиция. Гражданам, которые стали свидетелями выдачи повесток в транспорте, рекомендуют подавать жалобы.

С начала полномасштабное вторжения Российской Федерации в Украине действует всеобщая мобилизация. Представители военкомата выдают повестки в общественных местах и даже в транспорте. Об этом сообщает полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко в комментарии изданию Today.

Согласно высказыванию военного, сотрудники военкомата не имеют права распространять повестки в общественном транспорте.

Более того, остановка автобусов, маршруток и других видов транспорта с целью вручения повестки считается нарушением закона.

"Они — военные. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция — при определенных обстоятельствах. Военным это делать запрещено", — говорит Гуренко.

Так, жителей, ставших свидетелями вручения повесток в общественном транспорте, призывают сообщать об этом в местные районные ТЦК и СП.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут внести изменения в законодательство, чтобы расширить круг лиц, которые подлежат мобилизации. В частности речь идет о студентах, аспирантах, госслужащих, педагогах и осужденных за тяжкие преступления лицах.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают способы пополнить ряды ВСУ, в частности речь идет о том, чтобы отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование.

Также Фокус рассказывал, какие полномочия имеют ВВК, как обжаловать их решения и будут ли отвечать врачи ВВК, виновные в принятии неправильных решений о пригодности.