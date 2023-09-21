Мобилизация в Украине: каким категориям украинцев разрешено служить по месту жительства

В Законе "О мобилизации" перечислено десять категорий граждан, которые могут служить неподалеку от дома. Кто не попал в эти категории, может попробовать оформить отношение, чтобы оказаться в нужном подразделении ВСУ.

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, касающиеся военнообязанных мужчин в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение до 15 ноября 2023 года. Работники ТЦК вместе с полицейскими патрулируют улицы и вручают повестки, которые приглашают граждан пройти ВВК и обновить данные в военкомате. Какие права имеют лица, мобилизованные в ряды ВСУ, можно ли остаться недалеко от дома, — об этом рассказала адвокат на портале ТСН.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что некоторые категории мобилизованных граждан имеют право служить по месту регистрации. Те же, кто такого права не имеют, могут воспользоваться специальной процедурой, чтобы оказаться в определенном подразделении.

Мобилизация в Украине: детали

В ч. 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" перечислены категории граждан, которые имеют право служить по месту жительства:

с инвалидностью; временно непригодны к военной службе (должны пройти повторную ВВК через 6 месяцев); если содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет; если самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка; граждане (отцы, матери, опекуны, попечители, приемные родители, воспитатели), которые опекают ребенка с инвалидностью до 18 лет; если содержат совершеннолетнего человека с І или ІІ группой инвалидности; если содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки; если ухаживают за членом семьи (супругом/супругой, родителями супруга/супруги), которые нуждаются в постоянном уходе; если имеют членов семьи (мужа/жену, родителей мужа/жены) с инвалидностью I или II группы, если нет других членов семьи, которые бы за ними ухаживали; если имеют ребенка, страдающего определенными заболеваниями, при этом перечисляются следующие случаи — "тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени", ребенок с тяжелой травмой, ребенок, нуждающийся в трансплантации органа, ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи.

Права мобилизованных: можно ли сменить место службы

По словам адвоката, граждане во время мобилизации не имеют права самостоятельно выбрать часть, где они будут служить. Это связано с тем, что происходит доукомплектование воинских частей и в них отправляют людей в соответствии с потребностями подразделения.

Однако есть потенциальная возможность оказаться в конкретном подразделении по желанию мобилизованного, пояснила Бекало. В частности, командир этого подразделения может оформить специальный документ, который называется "отношение". В отношении указано, что в определенном подразделении есть вакансия для определенной военной специальности.

ТЦК, видя документ с просьбой командира, не обязана реагировать и отправлять гражданина в это подразделение. Но шанс есть, уточнила юрист: "Это исключительно вопрос коммуникации между ТЦК СП и воинской частью, которая заинтересована в определенной кандидатуре".

Впрочем, в Положении о мобилизации не предусмотрена процедура, по которой гражданин может выбирать место службы. В частности, это связано со сложной процедурой, которая происходит во время призыва: учет в ТЦК, прохождение ВВК, установление военно-учетной специальности и тому подобное.

Напоминаем, военкомы уточнили, разрешено ли работникам военкоматов вручать повестки в транспорте. Представитель Запорожского ТЦК объяснил частный случай такой ситуации: заверил, что останавливать транспорт запрещено — право на это имеет только Нацполиция. Также в сети объяснили, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ людей с инвалидностью. Выяснилось, что это возможно: гражданин будет выполнять обязанности в соответствии с состоянием здоровья.