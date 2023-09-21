Сумской завод поставлял в Россию оборудование для ядерных реакторов, — СБУ (фото)

Чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством "Росатома".

Сумской завод незаконно поставлял в Россию насосы для ядерных реакторов. Арестовано имущество предприятия на сумму 365 млн грн. В четверг, 21 сентября, пресс-служба СБУ сообщила подробности.

Соответствующее оборудование, которое поставляли в Россию, изготавливали специалисты Сумского машиностроительного научно-производственного объединения им. Этот объект, как говорится в сообщении, входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС.

По информации правоохранителей, руководство сумского завода решило разработать после полномасштабного вторжения России поставки украинской продукции. Соответственно не соблюдались санкционные механизмы.

Преступную деятельность решили маскировать. Нарушители привлекли подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Азии и Европы. Сотрудники СБУ установили, что иностранные предприятия участвовали в схеме по закупке помпового оборудования якобы для собственных нужд, но это было не так. Впоследствии его отправляли конечным заказчикам в РФ. Чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством "Росатома".

Во время обысков изъяли компьютерную технику и соответствующую документацию. Должностным лицам завода инкриминируют коллаборационную деятельность. Им грозит до 10 лет заключения. В результате операции арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода.

Напомним, в июне 2022 года на Сумщине обнаружили подпольный склад членов ОПЗЖ. Участник группировки открыто пропагандировали "русский мир", призывали поддерживать действия российских захватчиков.