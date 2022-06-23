Работали на РФ: в Сумской области обнаружили подпольный склад членов ОПЗЖ (фото, видео)

По информации ГБР, местные члены партии ОПЗЖ во время полномасштабного наступление российских войск открыто пропагандировали "русский мир", призывали поддерживать действия оккупантов и помогать ее военным.

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили подпольный склад членов партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Ахтырском районе Сумской области, где они занимались работой на российских оккупантов. В рамках досудебного расследования уголовного производства по факту коллаборационной деятельности секретаря Ахтырского городского совета, члена партии ОПЗЖ Виктории Булах обнаружили, что в помещении хранили пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии. Об этом сказано на сайте ГБР.

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[ + – ] Виктория Булах

По информации правоохранителей, после того, как региональный офис был разрушен в ходе наступления российской армии, местные активисты ОПЗЖ начали вывозить оттуда имущество. Вещи перевозили в помещение, которое принадлежит депутата Ахтырского местного совета от ОПЗЖ.

Во время обыска сотрудники ГБР обнаружили:

пропагандистские газеты и листовки;

компьютерную технику, телефоны, блокноты с записями, которые свидетельствуют о противоправной деятельности;

удостоверения помощников нардепа.

Кроме того, сообщается что местные члены партии ОПЗЖ во время полномасштабного наступление российских войск открыто пропагандировали "русский мир", призывали поддерживать действия России и помогать ее военным.

В частности, секретарь Ахтырского городского совета Виктория Булах в социальных сетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.

Напомним, 20 июня экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении. Это связанно с тем, что политик призывал признать границы "Л/ДНР" на следующий день после начала вторжения РФ.

Также сообщалось, что суд запретил партию ОПЗЖ. Все имущество, средства и другие активы партии будут переданы в собственность государства.