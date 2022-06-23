Працювали на РФ: на Сумщині виявили підпільний склад членів ОПЗЖ (фото, відео)

За інформацією ДБР, місцеві члени партії ОПЗЖ під час повномасштабного наступу російських військ відкрито пропагували "російський світ", закликали підтримувати дії окупантів і допомагати її військовим.

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили підпільний склад членів партії "Опозиційна платформа за життя" в Охтирському районі Сумської області, де вони займалися роботою на російських окупантів. У межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретарки Охтирської міської ради, членкині партії ОПЗЖ Вікторії Булах виявили, що в приміщенні зберігали пропагандистську літературу й іншу атрибутику партії. Про це йдеться на сайті ДБР.

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[ + – ] Вікторія Булах

За інформацією правоохоронців, після того, як регіональний офіс було зруйновано під час наступу російської армії, місцеві активісти ОПЗЖ почали вивозити звідти майно. Речі перевозили в приміщення, яке належить депутату Охтирської місцевої ради від ОПЗЖ.

Під час обшуку співробітники ДБР виявили:

пропагандистські газети й листівки;

комп'ютерну техніку, телефони, блокноти із записами, що свідчать про протиправну діяльність;

посвідчення помічників нардепа.

Крім того, повідомляється, що місцеві члени партії ОПЗЖ під час повномасштабного наступу російських військ відкрито пропагували "російський світ", закликали підтримувати дії Росії та допомагати її військовим.

Зокрема, секретарка Охтирської міської ради Вікторія Булах у соціальних мережах та інтерв'ю публічно висловлювала на підтримку окупації України. Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності продовжується.

Нагадаємо, 20 червня ексмеру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру. Це пов'язано з тим, що політик закликав визнати межі "Л/ДНР" наступного дня після початку вторгнення РФ.

Також повідомлялося, що суд заборонив партію ОПЗЖ. Усі майно, кошти й інші активи партії будуть передані у власність держави.