Призывал к массовым убийствам украинцев: СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР"

По имеющимся данным, предатель входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР", который призывал к массовым убийствам украинцев. Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на предателя Романа Беседина — руководителя оккупационного "медиахолдинга ДНР". Он позиционирует себя как один из ключевых рупоров Кремля во временно оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению всего украинского народа.

Установлено, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский "медиахолдинг", который зарегистрирован в России и объединяет все печатные издания захваченной части Донецкой области.

По имеющимся данным, предатель входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, который лично способствовал его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды.

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора фигурант одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку "присоединения" оккупированного Донбасса в состав РФ.

Для этого давал указание подчиненным пропагандистам активно освещать российскую "паспортизацию" местных жителей и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.

Кроме того, Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах РФ в сентябре этого года.

На этих же ресурсах он агитировал за марионеточных "кандидатов" Кремля и "информировал" о сфальсифицированных итогах фейкового плебисцита.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Беседину о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", — сообщает СБУ.

Поскольку предатель находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, сегодня, 21 сентября, СБУ зафиксировала более 2 тысяч фейковых минирований с начала года . Среди фигурантов дел — несовершеннолетние, которые работали на спецслужбы России.