"Резервы не такие уже и мощные": в ВСУ оценили состояние войск РФ в Запорожской области (видео)

Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.

Резервы войск РФ, которые страдают от контрбатарейной борьбы, не такие уж и мощные. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

Российские войска осуществляет маневры и с учетом того, насколько сильно страдает на Запорожском направлении. Особенно тяжелая ситуация для оккупантов в районе Токмака. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.

"Вследствие того, что с нашей стороны страдают от контрбатарейной борьбы, резервы не такие уж мощные, — заявила она.

Усилить другие направления для оккупантов уже является проблемой. Они пытаются налаживать поставки резервов из Крыма.

Ситуация в Запорожской области от Генштаба ВСУ

На Мелитопольском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба, Силы обороны и в дальнейшем наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Подразделения оккупантов вынуждены отходить с позиций. Украинские защитники отбили атаки врага в районе Роботино Запорожской области.

В Херсонской области в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" украинские войска ведут контрбатарейную борьбу. В результате ударов уничтожаются склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Напомним, 21 сентября в ВСУ заявили, что потери оккупантов под Бахмутом в 7-8 раз превышают украинские. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки Ильи Евлаша, украинские военные продолжают эффективно продвигаться вперед на Донбассе и уже вернули огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.