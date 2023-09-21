Потери оккупантов под Бахмутом в 7-8 раз превышают украинские, — спикер ВСУ

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки Ильи Евлаша, украинские военные продолжают эффективно продвигаться вперед на Донбассе и уже вернули огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

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Украинские военные продолжают контрнаступление сразу на нескольких направлениях, в том числе и в районе Бахмута. Российские оккупанты в это время несут колоссальные потери. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона 21 сентября.

По его словам, Вооруженным силам Украины удалось взять под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка, что должно принести положительные результаты в ближайшем будущем.

Также у украинских защитников есть успехи рядом с населенными пунктами Клещиевка, Отрадовка и Курдюмовка. Кроме того, от Клещиевки до Бахмута и вовсе всего 7 километров.

"Выход на Андреевку и Клещиевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут — Горловка, которая уже находится под огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поставки РФ на этом направлении уже усложнились и будут усложняться в дальнейшем", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно было отмечено о потерях российских оккупантов, у которых, в отличии от Вооруженных сил Украины, есть преимущество в воздухе. Оказалось, что во время обороны в районе Бахмута, россияне несут в 7-8 раз больше потерь нежели украинская сторона, которая находится в наступлении.

Напомним, 21 сентября ВС РФ формируют 12 новых штурмовых рот для того, чтобы попытаться прорвать оборону ВСУ. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки Ильи Евлаша, россияне не собираются останавливать активные боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Туда свозят современную технику и серьезные силы.