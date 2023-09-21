Будут пытаться прорвать оборону: ВС РФ формируют 12 новых штурмовых рот, — спикер ВСУ

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки Ильи Евлаша, россияне не собираются останавливать активные боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Туда свозят современную технику и серьезные силы.

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Российские оккупанты начали формировать 12 штурмовых рот для того, чтобы попытаться пробить дыры в украинской обороне. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии "Эспрессо" 21 сентября.

По его словам, россияне отправили на Лимано-Купянское направление довольно серьезные силы, которые применяют там современную технику. Это делается для того, чтобы помешать планам Вооруженных сил Украины и попытаться продвинуться вперед.

"Сейчас из интересного могу сообщить, что противник формирует 12 штурмовых рот, которыми в дальнейшем будет пытаться пробивать дыры в нашей обороне. Это примерно 2 тысячи военнослужащих, которые сейчас завершают свое формирование. Однако наши ребята надежно держат оборону, в том числе и на Лимано-Купянском направлении, где работают подразделения "Азова", — заявил Илья Евлаш.

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Если говорить о современной технике, которую россияне держат на этом направлении, то речь про БМП-3 и танки Т-90. Основной упор в своей тактике противник делает на артиллерию, которая регулярно обстреливает позиции украинских военных. ВСУ продолжают держать оборону несмотря на действия со стороны ВС РФ.

"Сейчас отсутствуют там боевые столкновения, после того как захватчик изрядно получил по зубам. Однако за минувшие сутки 552 раза враг открывал огонь по нашим окопам, также нанес 17 авиаударов. Наибольшая интенсивность врага наблюдалась на Креминском направлении, где российские войска совершили 190 обстрелов. применял артиллерию 150 раз", — продолжил Илья Евлаш.

Напомним, 20 сентября эксперт сообщал, что РФ после провала под Купянском хочет возобновить наступление. По словам Ивана Киричевского, противник в ближайшее время может начать снова перебрасывать отряды под Купянск, чтобы попробовать прорвать оборону ВСУ количеством.