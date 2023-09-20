"В стиле Бахмута": РФ после провала под Купянском хочет возобновить наступление, — эксперт

По словам военного эксперта Ивана Киричевского, противник в ближайшее время может начать снова перебрасывать отряды под Купянск, чтобы попробовать прорвать оборону ВСУ количеством.

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Российская Федерация может возобновить безуспешные наступательные действия на Купянском направлении в ближайшее время. Подготовка уже могла начаться. Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский для "Эспрессо" 20 сентября.

В последнее время российские оккупанты приостановили свое наступление на линии Лиман-Купянск, ведь оно не обвенчалось успехом. При этом, противник в ближайшее время хочет вернуться к этому направлению.

"Россияне могут готовиться к восстановлению штурмовых действий на Купянском направлении, даже если это будет так же безуспешно, как мы наблюдали несколько недель назад. Они могут снова начать перебрасывать на это направление отряды "Шторм Z", пытаться продавить наши позиции пушечным мясом в стиле Бахмута прошлой зимы. Однако они упустили момент для успешных наступательных действий на Купянском направлении еще в начале лета, когда у нас были определенные проблемы в системе обороны", — заявил Иван Киричевский.

Отдельно военный эксперт назвал причины, почему предыдущее наступление ВС РФ не закончилось никакими успехами. Он считает, что события на Лимано-Купянском направлении изначально было похоже на какой-то феномен.

"Многие эксперты говорили о том, почему украинская армия не уничтожает российские танки возле Новоегоровки на переправе, но если бы логично подумать, то если бы у нас были огневые мощи — россияне давно бы были уничтожены. Применение кассетных боеприпасов и построение тактически грамотной обороны дало свои результаты оборону в этом направлении", — подытожил Иван Киричевский.

12 сентября в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском. Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.