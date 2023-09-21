Россияне устроили аварию на ЗАЭС и пытаются это скрыть, — партизаны (карта)

Некомпетентные российские рабочие сломали некоторые компоненты на украинском стратегическом объекте, который оккупировали в 2022 году.

Российские захватчики устроили аварию на Запорожской АЭС. Об этом пишет Telegram-канал военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ.

В сообщении говорится о том, что на объекте произошел новый инцидент. Аварию захватчики пытаются скрыть. Подробности уже известны работникам ЗАЭС.

Участники движения отметили, что некомпетентные российские рабочие сломали некоторые компоненты. Речь идет о том, что целый энергоблок перестанет работать. В АТЕШ предположили, что оккупанты попытаются обвинить Украину в последствиях вероятной катастрофы.

"Аварии на станции стали бытовым явлением, с тех пор как ее оккупировали россияне", — говорится в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС от "Энергоатома"

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС по состоянию на 08:00 21 сентября остается без изменений. Сейчас показатель, по информации "Энергоатома", составляет 15,92 м.

На канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, уровень воды — 16,80 м. В "холодном" канале ЗаТЭС соответствующие показатели достигают отметки 10,75 м.

Уровень воды в обоих каналах почти не падает, как отметили украинские специалисты, в последнее время уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь российские захватчики его уничтожили. Энергоблоки ЗАЭС не функционируют с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного дополнительного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Ситуация на ЗАЭС Фото: Энергоатом

Оккупация ЗАЭС

Войска РФ в августе разместили взрывчатку на пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Российские оккупанты разместили мины на дороге, по которой должны были пройти представители на пути к Запорожской АЭС. Чтобы обезвредить мины, пришлось их расстрелять. Событие произошло на завершающем этапе, когда группа из шести человек подходила к Каменскому мосту.

Также в августе российские оккупанты завезли на ЗАЭС тяжелую технику и устроили стрельбу. По словам местных жителей, россияне ведут огонь возле взрывоопасных объектов, пренебрегая нормами ядерной и радиационной безопасности. Захватчики проводят стрельбы возле потенциально опасных объектов ядерной энергетики.

Напомним, 21 сентября в ВСУ оценили состояние войск РФ на Запорожье. Российские войска осуществляет маневры и с учетом того, насколько сильно страдает на Запорожском направлении. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены.