Не пожалели пять мин: РФ разместила взрывчатку на пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС (видео)

Российские оккупанты разместили мины на дороге, по которой должны были пройти представители миссии МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС. Чтобы обезвредить мины пришлось их расстрелять.

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Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал кадры ротации представителей МАГАТЭ, которые направлялись на Запорожскую АЭС. На видео видно, что россияне заминировали участок пути, по которому должны были двигаться международные эксперты. Об этом он написал в Telegram-канале.

Событие произошло на завершающем этапе, когда группа из шести человек подходила к Каменскому мосту: "шли последние 500 м" — говорит оператор, который ведет запись. Впереди — противотанковые "ежи" и разлом в дорожном полотне в направлении моста. В какой-то момент бойцы, которые сопровождали членов миссии, заметили впереди пять противопехотных мин ПМН-2 — россияне установили их поперек дороги.

Автор видео отметил, что маршрут был заранее согласован с российской стороной: "Этих мин не должно было быть здесь на дороге". Чтобы их обезвредить, бойцы вызвали детонацию выстрелами. После этого к месту событий прибыли две машины ООН. Члены миссии должны были увидеть дым от детонации, который покрыл дорогу впереди.

Указывается, что для заминирования россиянам нужно было пройти полтора километра по нейтральной территории. Между тем на пути лиц, которые встречали миссию на противоположной стороне дорожного разлома, никаких преград не было.

"Украина придерживается международных стандартов. И участок, предназначенный для обмена международными экспертами, не забрасывается минами, чего не скажешь о россиянах. Пять ПМН-2 на участке 100-150 метров, который граничит с этим развалившимся мостом", — заметил голос за кадром.

Запорожская АЭС: детали

Отметим, армия РФ оккупировала Запорожскую АЭС в первые дни вторжения в 2022 году. Через некоторое время после россияне разрешили находиться на атомной станции миссии МАГАТЭ — члены международной организации должны были следить за безопасностью. При этом украинцы регулярно предупреждали, что подразделения ВС РФ разместили взрывчатку на станции: взрыв может стать причиной радиоактивного загрязнения четырех областей Украины.

После подрыва плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года возникла новая угроза: обмелел охлаждающий пруд возле ЗАЭС. 7 июля с инспекцией приехал лично генеральный секретарь Рафаэль Гросси. По его словам, он не заметил заминирования водных сооружений. Однако уже 25 июля работники миссии признали, что заметили мины на территории станции.

Напоминаем, Силы обороны Украины продолжают постепенное продвижение на Запорожском отрезке фронта. В частности, стало известно, что бойцам ВСУ удалось подойти вплотную к селу Вербовое, расположенного на полпути к оккупированному Токмаку. Между тем эксперты объяснили, что помогло продвижению: удары с флангов и западная техника.