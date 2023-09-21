Избиение в ТЦК Самбора: суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых, — ГБР

По информации следствия, заместитель начальника одного из отделов ТЦК будет вынужден ближайшее время находиться круглосуточно дома. Второй подозреваемый еще ждет свой вердикт.

Для одного из сотрудников Самборского военкомата во Львовской области, которого подозревают в пытках и незаконном удержании граждан избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) 21 сентября.

По информации следствия, Личаковский районный суд Львова во время заседания выбрал для для заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки круглосуточный домашний арест.

Второй фигурант дела, которого также подозревают в совершении преступления, еще ждет своего вердикта в зале суда.

"Отметим, что сотрудники ГБР подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых мер в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.

Избиение в ТЦК Самбора: подробности

19 сентября по сети начали распространять ролики на которых можно было увидеть задержанного мужчину, а рядом с ним человек в форме угрожал оружием. Происходило это, как оказалось, в ТЦК города Самбор. В тот же день в ГБР сообщили об открытии уголовного производства по данному факту.

"Как установило следствие, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела больше недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации", — говорится в сообщении.

Сотрудников ТЦК сразу же отстранили от работы и сообщили им о подозрении по делу незаконного удержания граждан и пытках.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что ветераны АТО рассказали о поведении задержанных в ТЦК Самбора. Как оказалось, военнослужащий, который угрожал мужчине в военкомате во Львовской области, недавно был на передовой и имел контузию. Соответственно, был не совсем стабилен эмоционально.