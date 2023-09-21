В Госдуме россиянам пообещали лучшую в мире систему мобилизации для войны

В РФ, как заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, с 2025 года заработает единый реестр воинского учета.

Российские граждане получат лучшую в мире систему по призыву на войну. Об этом заявил председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов, информирует The Moscow Times.

По его словам, российские власти учтут все ошибки, которые были допущены во время предыдущей мобилизации для войны против Украины. Он считает, что граждане России получат самую продвинутую мобилизационную систему в мире. Недостатки вроде бы уже раскрыты и практически устранены.

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что с 2025 года в РФ заработает единый реестр воинского учета. До конца 2023 года планируют запустить пилотный проект в одном-двух регионах.

Мобилизация в РФ для войны против Украины

В Минобороны Великобритании рассказали, как частичная мобилизация влияет на наступление войск РФ. В Госдуме РФ заявили, что ротации российских военных из зоны "спецоперации" не будут происходить. Как следствие, это способствует крайне низкому моральному духу россиян и неспособности вражеской армии проводить учения высшего уровня. В британской разведке считают, что отсутствие регулярных ротаций подразделений российских войск вне боевого дежурства повлияет на ситуацию, может быть одним из важнейших факторов их разгромного поражения.

Генштаб ВСУ 11 сентября сообщил, что оккупанты планируют начать массовую принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. По разным оценкам Россия может мобилизовать от 400 до 700 тысяч украинцев, тогда как в качестве "заградительных отрядов" планируют использовать жителей Ичкерии.

Напомним, 21 сентября стало известно, каким категориям украинцев разрешено служить по месту жительства. Те же, кто такого права не имеют, могут воспользоваться специальной процедурой, чтобы оказаться в определенном подразделении.