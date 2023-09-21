Мобилизация в Украине: адвокат рассказала детали прохождения ВВК

По словам адвоката, стоит заранее направить пакет медицинских документов в адрес своего центра комплектования, в котором состоите на учете.

По общему правилу все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр один раз в пять лет. Впрочем, в условиях мобилизации эти сроки могут несколько нивелироваться. Поэтому, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, чтобы уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию. Об этом Украинскому радио рассказала адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун.

По словам правозащитницы, военнообязанным необходимо всегда иметь с собой собственный пакет медицинских документов, особенно, если у лица есть проблемы с состоянием здоровья. Более того, стоит заранее направить эти документы в адрес своего центра комплектования, в котором состоите на учете.

"Военнослужащим, которые получают боевые травмы, важно позаботиться о справке об обстоятельствах травмы. Ведь если такая справка отсутствует, военнослужащий не может претендовать на большой пакет выплат, а также может быть сложно оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны", — отмечает адвокат.

Прохождение медицинской комиссии: детали

По общему правилу в мирное время, когда нет мобилизации, все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр один раз в пять лет. Мужчины 18-60 лет, которые находятся в запасе по состоянию здоровья, признаются или годными, или ограниченно годными и могут быть мобилизованы.

"Конечно, это касается и женщин с соответствующими медицинскими специальностями", — добавляет Кристина Ковцун.

Адвокат напоминает, что в условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что существует указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, пригоден ли он, или ограниченно пригоден, или непригоден. Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии повлечет за собой штраф, а позже и еще один вызов.

"Процедура прохождения ВЛК достаточно неплохо прописана", — говорит Кристина Ковцун.

Прежде всего центры комплектования имеют определенные обязанности по получению информации, в частности, из управлений соцзащиты для того, чтобы выяснить кто есть, например, в статусе лица с инвалидностью. Кроме того, сами военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карточку, выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"Потому что мы понимаем, что есть разные ситуации. Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и так далее. И военнообязанный должен об этом сообщить", — подчеркивает правозащитница.

Далее, после того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Лицам, которым более 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар. Если же в ходе общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут назначать и дополнительные обследования. После этого военнообязанный осматривается обязательно такими врачами, как хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другими врачами по показаниям.

Диджитализация военной медицины

Кристина Ковцун отмечает, что уже подняли вопрос о цифровизации военной медицины. По ее мнению, весомое достижение — это введение электронных очередей во время прохождения ВВК и проведения обследования.

"То, что недавно были внесены изменения в приказ №402 о военно-врачебной комиссии является примером того, что положительные шаги в этом направлении есть. К примеру, была добавлена информация о том, что при обследовании врачи военно-врачебной комиссии должны иметь доступ к электронной системе, видеть записи в истории болезни военнообязанных и их учитывать", — говорит адвокат.

Как собирать бумаги для прохождения медкомиссии?

По словам адвоката, военнообязанным стоит иметь с собой пакет всех медицинских документов на случай, если их останавливают и вызывают в ТЦК.

"Лучший вариант — это заранее направить эти документы в адрес своего центра комплектования, в котором вы находитесь на учете. В таком случае, если вы уже предоставили медицинские документы, где четко указано, что у вас есть определенное генетическое заболевание, хронические проблемы и т.д., ВВК и центры комплектования будут иначе вести себя, потому что они понимают, что вы заранее позаботились о том, чтобы эти документы были доставлены заранее", — отмечает Кристина Ковцун.

Что касается военнослужащих, то тем военным, которые получают боевые травмы, контузии, увечья, адвокат советует позаботиться о справке об обстоятельствах травмы.

Напомним, в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины сообщили, что с 1 октября в обязательном порядке на воинский учет должны стать женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование .