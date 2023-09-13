Мобилизация в Украине: как женщинам стать на воинский учет

Пригодность к прохождению женщиной военной службы будет определять медкомиссия, которая будет состоять из хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога и гинеколога.

Related video

С 1 октября в обязательном порядке на воинский учет должны стать женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"На воинский учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет", — говорилось в сообщении.

Отметили, что специальность женщин учитывается по диплому и фактическому месту работы. Также по собственному желанию на воинский учет могут стать женщины других специальностей, которые родственны с военной.

Как стать на воинский учет

Для этого нужно прийти в ТЦК и СП с рядом документов, а именно:

заявлением о постановке на учет;

паспортом или ID-карточкой;

идентификационным номером;

документом о получении специальности/профессии;

справкой с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельством о рождении детей/документом об опеке;

свидетельством о браке;

фотографиями 3х4.

На женщину, которая приходит в ТЦК, чтобы стать на воинский учет, заводят личное дело. После этого ее направляют на медкомиссию — хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гинеколог.

В ТЦК и СП за два месяца до завершения обучения женщин, имеющих профильные специальности, подают списки учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования. Эти списки являются основанием для внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и оформления временного удостоверения военнообязанного, однако без определения степени пригодности женщины к военной службе и отметки о постановке на учет. Срок действия временных удостоверений — 30 суток.

Женщины, которые имеют временные удостоверения, должны прибыть в ТЦК и СП в течение семи дней для того, чтобы их поставили на воинский учет. Нетрудоустроенным женщинам нужно самостоятельно прибыть в ТЦК.

Напомним, 6 сентября член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанных женщин, которые станут на учет, могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Адвокат Евгений Зураджи рассказал Фокусу, что у женщин-медиков и фармацевтов, которые закончили обучение до вступления в силу нового порядка, имеют отсрочку от постановки на воинский учет до 2026 года. Они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до указанного периода.