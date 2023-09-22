Не только сотрудники ТЦК: кто может вручать повестки в Украине

По словам представителя военкомата Алины Кривошеи, повестку может вручить не только должностное лицо, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

В настоящее время в Украине продолжается осуществление всеобщей мобилизации, в рамках которой могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Выдавать повестки могут не только представители ТЦК и СП. Об этом сообщила спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея в комментарии изданию "Суспільне".

Кто может вручать повестки

Как утверждает спикер, повестку могут вручить не только официальные представители военкоматов, но и представители местных органов самоуправления, а также руководители компаний, учреждений и организаций, включая учебные заведения.

Она подчеркнула, что поскольку закон не устанавливает четкого места, где представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны вручать повестки, их можно выдавать как по месту жительства, так и на улице или на рабочем месте.

Как будут вручать повестки с 1 сентября

Военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное предписание.

Алина Кривошея объяснила, что в случае вручения повестки по месту жительства военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц".

ВВ случае вручения повестки на улице или вне места жительства, военнообязанный должен будет пройти медицинское освидетельствование на военно-врачебной комиссии (ВВК), где будет определена степень его пригодности к военной службе.

"Это случай, когда вызывают для прохождения медкомиссии — для того чтобы определить степень пригодности к военной службе", — пояснила представитель ТЦК.

Мобилизационное распоряжение, как третий вид повесток, выдается после успешного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), в случае признания военнообязанного пригодным к военной службе.

"Мобилизационное распоряжение выдается тогда, когда есть потребность в человеке с его военно-учетной специальностью, которую он получил ранее на срочной службе или контрактной. Во время вручения учитывают определение военно-врачебной комиссии. Для тех, у кого нет военно-учетной специальности, их направляют для подготовки".

Ранее Фокус писал, что в Украине могут внести изменения в законодательство, чтобы расширить круг лиц, которые подлежат мобилизации. В частности речь идет о студентах, аспирантах, госслужащих, педагогах и осужденных за тяжкие преступления лицах.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают способы пополнить ряды ВСУ, в частности речь идет о том, чтобы отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование.

Также Фокус рассказывал, какие полномочия имеют ВВК, как обжаловать их решения и будут ли отвечать врачи ВВК, виновные в принятии неправильных решений о пригодности.