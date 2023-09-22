Детонировало несколько часов: Федоров о подробностях взрывов под Мелитополем (видео)

Зафиксированы попадания по базе оккупантов в районе Пришиба и в Васильевском районе по технике и складах с БК.

В районе Мелитополя в Запорожской области в последнее время для оккупантов выдалась тревожная ситуация. Только 21 сентября зафиксировано несколько прилетов на разных участках. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, после взрывов в Мелитополе вблизи "Моторного завода", где было ликвидировано несколько десятков офицеров ВС РФ, и был ранен командующий 58-й армии, оккупанты до сих пор разбирают завалы своего штаба.

"В Васильевском районе недалеко от линии фронта прилетело по технике и складах БК армии РФ — детонировало несколько часов. В районе Пришиба оккупанты после прилетов в место базирования бежали по полю и пытались вывезти то, что уцелело", — рассказал Федоров.

Он также отметил, что после взрывов оккупанты устраивают более сильный террор. После выборов они начали выявлять местных жителей, которые не голосовали на выборах и вызывать их на допросы. Также они выискивают тех, кто не получил российский паспорт, отбирают у них украинские паспорта и рвут их.

Угрожают также людям за украинские SIM-карты и приложения на телефоне.

Напомним, что бронетехника ВСУ уже пересекла последнюю линию обороны российских оккупантов в Запорожской области, пройдя три уровня защиты ВС РФ.

Ранее сообщалось, что с середины августа и до сих пор ВС РФ не смогли остановить медленные, но уверенные продвижения ВСУ в рамках контрнаступления на западе Запорожской области.