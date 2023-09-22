Прорыв блокады в Черном море: в украинские порты направляются еще три судна (фото)

С начала полномасштабного вторжения акватория была заблокирована Россией, однако недавно в Босфор вышло первое грузовое судно. Теперь коридором воспользуются еще три корабля, которые должны вывезти зерно и железную руду.

После того, как турецкое грузовое судно Resilient Africa прорвало блокаду в Черном море, по временному коридору движутся еще три судна. Все они направляются в украинские порты для загрузки экспортной продукцией. Об этом 22 сентября сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Речь идет о балкерах Azara, Ying Hao 01 и Eneida. Они воспользуются временным коридором для гражданских судов, чтобы добраться до портов "Южный" и "Черноморск". Оттуда суда должны вывезти в Китай, Египет и Испанию более 127 тысяч тонн украинской агропродукции и железной руды.

"Первыми временно установленным ВМС ВСУ коридором воспользовались балкеры Resilient Africa и Aroyat, которые экспортировали более 20 тысяч тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки", — отметил руководитель Мининфраструктуры.

Публикация Александра Кубракова от 22 сентября Фото: Скриншот

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Напомним, как сообщали в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, с августа временным коридором воспользовались пять судов. Сначала украинские порты покинули корабли, заблокированные там с 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ.

25 августа в Госдепе США, намекая на этот коридор для эвакуации судов, заявили, что видят "жизнеспособные маршруты" для экспорта продукции из Украины "на довоенном уровне".

21 сентября через коридор в пролив Босфор прибыло первое грузовое судно, загруженное зерном. Корабль Resilient Africa вышел из порта "Черноморск" и вывез 3 тысячи тонн зерна.