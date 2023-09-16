"Направляется в Босфор": из Одессы вышло еще одно судно — балкер Puma (фото, карта)

Он стал пятым кораблем, который прошел по временному коридору для эвакуации. По данным Мининфраструктуры, судно было заблокировано в порту с 2022 года и успешно вывезло десятки тысяч тонн металла и рапса.

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Еще одно заблокированное в результате полномасштабного вторжения ВС РФ судно покинуло порт через временный коридор. Об этом 15 сентября сообщил в соцсетях министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Балкер Puma (Каймановы острова) сегодня утром вышел из Одесского морского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному коридору движения судов. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса", — написал он.

Фото, обнародованное Александром Кубраковым Фото: Александр Кубраков / Facebook

Глава Мининфраструктуры проинформировал, что балкер находился в Одесском морском порту с 19 февраля прошлого года. Он не мой выйти из-за закрытия районов Черного моря после полномасштабного вторжения российских войск.

"Определенный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения", — подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что Украина рассматривает возможность использования коридора и для гражданских судов, которые перевозят зерно в страны Африки и Азии. Это связано с блокированием зерновой сделки и потребностью мира в продукции.

"С 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна", — добавил чиновник.

По этому пути 16 августа прошел контейнеровоз Joseph Schulte, 27 августа — балкер Primus, а 1 сентября — балкеры Anna-Theresa и Ocean Courtesy.

Публикация Александра Кубракова от 15 сентября Фото: Скриншот

То, что судно покинуло порт в Одессе, подтверждает мониторинговый сервис MarineTraffic.

Местонахождение балкера Puma Фото: Скриншот

Что известно о балкере Puma?

Puma (IMO: 9748265) — это балкер, построенный в 2017 году. Он ходит под флагом Каймановых островов.

Фото балкера Puma Фото: marinetraffic.com

Характеристики Puma:

грузоподъемность — 34979 тонн;

текущая осадка — 9,7 метра;

длина судна — 179,97 метра;

ширина — 30 метров.

Фото балкера Puma Фото: marinetraffic.com

Напомним, 18 августа проход судна Joseph Schulte комментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она назвала событие "чрезвычайным прорывом" и отметила, что в Одесском порту находятся примерно 40 кораблей-"заложников".

25 августа руководитель Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен сообщил, что Вашингтон видит "жизнеспособные маршруты" для экспорта из Украины "на довоенном уровне". В СМИ отмечали, что вероятно речь идет о черноморском коридоре, по которому начали выходить грузовые суда.