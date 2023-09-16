"Прямує до Босфору": з Одеси вийшло ще одне судно — балкер Puma (фото, карта)

Він став п’ятим кораблем, який пройшов тимчасовим коридором для евакуації. За даними Мінінфраструктури, судно було заблоковане в порті з 2022 року й успішно вивезло десятки тисяч тонн металу та ріпаку.

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Ще одне заблоковане внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ судно залишило порт через тимчасовий коридор. Про це 15 вересня повідомив у соцмережах міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Балкер Puma (Кайманові острови) сьогодні вранці вийшов з Одеського морського порту і зараз прямує до Босфору встановленим коридором руху суден. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку", — написав він.

Фото, оприлюднене Олександром Кубраковим Фото: Олександр Кубраков/ Facebook

Голова Мінінфраструктури проінформував, що балкер перебував в Одеському морському порту з 19 лютого минулого року. Він не мій вийти через закриття районів Чорного моря після повномасштабного вторгнення російських військ.

"Визначений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення", — підкреслив Кубраков.

Він зазначив, що Україна розглядає можливість використання коридору і для цивільних суден, які перевозять зерно до країн Африки й Азії. Це пов’язано з блокуванням зернової угоди та потребою світу в продукції.

"З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна", — додав чиновник.

Цим шляхом 16 серпня пройшов контейнеровоз Joseph Schulte, 27 серпня — балкер Primus, а 1 вересня — балкери Anna-Theresa та Ocean Courtesy.

Публікація Олександра Кубракова від 15 вересня Фото: Скриншот

Те, що судно залишило порт в Одесі, підтверджує моніторинговий сервіс MarineTraffic.

Місцезнаходження балкера Puma Фото: Скриншот

Що відомо про балкер Puma?

Puma (IMO: 9748265) — це балкер, побудований у 2017 році. Він ходить під прапором Кайманових островів.

Фото балкера Puma Фото: marinetraffic.com

Характеристики Puma:

вантажність — 34979 тонн;

поточна осадка — 9,7 метра;

довжина судна — 179,97 метра;

ширина — 30 метрів.

Фото балкера Puma Фото: marinetraffic.com

Нагадаємо, 18 серпня прохід судна Joseph Schulte коментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона назвала подію "надзвичайним проривом" та зазначила, що в Одеському порті перебувають приблизно 40 кораблів-"заручників".

25 серпня керівник Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Брайен повідомив, що Вашингтон бачить "життєздатні маршрути" для експорту з України "на довоєнному рівні". У ЗМІ зазначали, що ймовірно йдеться про чорноморський коридор, яким почали виходити вантажні судна.