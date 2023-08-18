"Надзвичайний прорив": в ОК "Південь" оцінили прохід Joseph Schulte у Босфор (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, наразі в Одеському порту перебуває близько 40 кораблів. Деякі з них перевозять паливно-мастильні речовини, що робить їх вихід небезпечнішим, оскільки РФ посилила мінну небезпеку в Чорному морі.

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Прохід контейнеровоза Joseph Schulte з порту в Одесі до Босфору є проривом, однак функціонування нового гуманітарного коридору передбачає усвідомлення судновласниками ризиків. Про це сказала голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 18 серпня.

"Налаштування такого гуманітарного коридору для відновлення навігації в акваторії Чорного моря — це надзвичайний прорив, це надзвичайна операція, яку ми запровадили в тих умовах, у яких були затиснуті терором Росії", — зазначає спікерка.

За словами Наталії Гуменюк, на початку повномасштабної війни близько 100 кораблів зайшли в українські порти. Після початку роботи "зернового коридору" деякі судна змогли вийти, проте в Одеському порту досі перебувають близько 40 кораблів.

Спікерка зазначила, що йдеться про судна різного призначення. Деякі з них транспортують паливно-мастильні речовини, що робить їхній вихід ще більш небезпечним, оскільки після завершення "зернової угоди" РФ посилила мінну небезпеку в територіальних водах України.

Наталія Гуменюк про новий гуманітарний коридор

Говорячи про подальше функціонування коридору, Гуменюк зазначила, що такий сценарій можливий, однак без підтримки світової спільноти та переконливих гарантів Україна може не впоратися. Тому судновласники мають усвідомлювати ризики та брати на себе відповідальність. Раніше судна були додатково захищені гарантіями ООН і Туреччини.

"Розуміти треба одне: ми не здатні на сьогодні в абсолюті протралити повністю весь шлях, щоб убезпечити від наявності мін, але максимально докласти зусиль можемо", — підсумувала спікер.

Нагадаємо, 16 серпня з порту в Одесі вийшло перше судно після припинення зернової угоди. Контейнеровоз "Joseph Schulte" під прапором Гонконгу тримав курс на Босфор.

Голова моніторингової групи щодо санкцій і свободи судноплавства Андрій Клименко 16 серпня зазначив, що судно лише двічі виходило за межі українських територіальних вод на коротких відрізках свого маршруту, перш ніж дійти до територіального моря Румунії.