"Чрезвычайный прорыв": в ОК "Юг" оценили проход Joseph Schulte в Босфор (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, на данный момент в Одесском порту пребывает около 40 кораблей. Некоторые из них перевозят горюче-смазочные вещества, что делает их выход более опасным, так как РФ усилила минную опасность в Черном море.

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Проход контейнеровоза Joseph Schulte из порта в Одессе к Босфору является прорывом, однако функционирование нового гуманитарного коридора предполагает осознание судовладельцами рисков. Об этом сказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 18 августа.

"Настройка такого гуманитарного коридора для возобновления навигации в акватории Черного моря – это чрезвычайный прорыв, это чрезвычайная операция, которую мы ввели в тех условиях, в которых были зажаты террором России", — отмечает спикер.

По словам Натальи Гуменюк, в начале полномасштабной войны около 100 кораблей зашли в украинские порты. После начала работы "зернового коридора" некоторые суда смогли выйти, однако в Одесском порту до сих пор пребывают около 40 кораблей.

Спикер отметила, что что речь идет о судах разного предназначения. Некоторые из них транспортируют горюче-смазочные вещества, что делает их выход еще более опасным, так как после завершения "зерновой сделки" РФ усилила минную опасность в территориальных водах Украины.

Наталья Гуменюк о новом гуманитарном коридоре

Говоря о дальнейшем функционировании коридора, Гуменюк отметила, что такой сценарий возможен, однако без поддержки мирового сообщества и убедительных гарантов Украина может не справиться. Поэтому судовладельцы должны осознавать риски и брать на себя ответственность. Ранее суда были дополнительно защищены гарантиями ООН и Турции.

"Понимать надо одно: мы не способны на сегодня в абсолюте протралить полностью весь путь, чтобы обезопасить от наличия мин, но максимально приложить усилия можем", — заключила спикер.

Напомним, 16 августа из порта в Одессе вышло первое судно после прекращения зерновой сделки. Контейнеровоз "Joseph Schulte" под флагом Гонконга держал курс на Босфор.

Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко 16 августа отметил, что судно всего дважды выходило за пределы украинских территориальных вод на коротких отрезках своего маршрута, прежде чем дойти до территориального моря Румынии.