"Без России": первое судно успешно прошло по новому гуманитарному коридору из Одессы (карта)

Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко сообщил, что контейнеровоз Joseph Schulte всего дважды выходил за пределы украинских территориальных вод.

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Контейнеровоз Joseph Schulte, вышедший с порта в Одессе, уже находится в территориальном море Румынии. Об этом написал глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко 16 августа.

Как отмечает Андрей Клименко, судно всего дважды выходило за пределы украинских территориальных вод на коротких отрезках своего маршрута.

"Этим доказано, что "зерновой коридор" из украинских портов возможен без России", — говорится в публикации.

Маршрут судна Joseph Schulte

Глава мониторинговой группы также передал "политический привет" всем тем, кто сомневался, что подобное возможно. По его словам, некоторые партнеры Киева испытывают иррациональный экзистенциальный страх перед РФ.

Андрей Клименко отметил, что, по его мнению, уговорить судовладельца согласится на подобный рейс было сложно. Он также предположил, что всего экипаж на контейнеровозе состоит из украинцев.

По данным российского издания "ТАСС", генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен во время выступления в Найроби 16 августа сообщила, что организация поддерживает контакты с рядом стран по вопросу о вывозе зерна и удобрений.

"Стремясь добиться этого, мы находимся в контакте со всеми партнерами — с Украиной, Турцией и Российской Федерацией", — сказала Гринспен.

Напомним, 16 августа из порта Одесса вышло первое судно после прекращения зерновой сделки. Контейнеровоз "Joseph Schulte" под флагом Гонконга держит курс на Босфор. На борту — более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. По словам главы государства, Киев заранее оповестил Международную морскую организацию о начале функционирования нового коридора.