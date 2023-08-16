Идет к Босфору: первое судно вышло через новый гуманитарный коридор из Одессы, — Зеленский

По словам президента, для Украины принципиально безопасное судоходство в Черном море. В Международной морской организации призвали Россию прекратить угрозы в адрес гражданских судов.

Related video

Первое гражданское судно успешно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, покинув Одесский порт и направляется в Босфор. Об этом в среду, 16 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор", — сообщил президент.

Согласно заявлению президента, Украина заранее сообщила Международной морской организации о начале функционирования данного коридора. В свою очередь ведомство подтвердило суверенные права Украины в сфере навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

"Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания — фундаментальные принципы международных отношений", — резюмировал украинский лидер.

Судно из Одессы идет под флагом Гонконга

16 августа министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из порта Одессы временным коридором отправился первый судно-контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга.

"Контейнеровоз, который находился в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту — более 30 тыс тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием", — сообщил министр.

Судя по данным MarineTraffic, судно сейчас проходит недалеко от румынского города Сфынту-Геоорге.

JOSEPH SCHULTE на карте морского траффика Фото: MarineTraffic.com JOSEPH SCHULTE на карте морского траффика Фото: MarineTraffic.com

Напомним, 10 августа в Военно-морских силах ВС Украины утвердили временные маршруты для коммерческих судов, движущихся из украинских портов.

Напомним также, что в июле Россия прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе. Заявление было сделано Министерством обороны РФ, согласно которому начиная с 20 июля, корабли, направляющиеся в акваторию Черного моря и следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.