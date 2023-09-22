Новые выплаты для ВПЛ: какие категории переселенцев могут получить

Чиновники поняли, что имеют инструмент для возвращения украинцев из-за границы. Планируют выплачивать им по две тысячи грн ежемесячно: решение анонсируется, но еще не принято.

В июле 2023 года Кабинет Министров Украины принял решение провести проверку ВПЛ, которые получают выплаты от государства. Целью проверки была отмена выплат тем людям, которые выехали за границу и находятся там длительное время. Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила о пересмотре решения Кабмина, чтобы стимулировать возвращение людей домой. Об этом чиновница рассказала в эфире Всеукраинского телемарафона.

Верещук отметила, что речь идет о внесении изменения в Постановление Кабмина №709 от 11 июля 2023 года. Постановление дополнили списком категорий переселенцев, которые не соответствуют определенным критериям. В частности, речь шла о людях, которые выехали за границу, вернулись на старое место жительства, осужденные за коллаборационизм и тому подобное. Чиновница утверждает, что документ еще раз изменят.

Выплаты ВПЛ: кто имеет право на восстановление помощи

Министр объяснила, что цель новаций — стимулировать возвращение украинцев из-за рубежа. Стимулировать возвращение чиновники планируют выплатами на проживание ВПЛ. Речь идет о 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

Какие категории граждан получат средства:

лица в статусе ВПЛ, которые находились за границей не более 15-30 дней и решили вернуться в Украину;

люди, которые выехали за границу с оккупированных территорий в 2022 году — например, Верещук вспомнила жителей Мариуполя, которые спасались от россиян год назад.

"Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь от государства", — заявила вице-премьер-министр.

Чиновники еще не приняли новое постановление, которое узаконило бы новации, анонсированные Верещук. "Сейчас этот вопрос обсуждается", — сказала она. Также рассказала о результатах проверок места жительства ВПЛ, которые происходили в течение первых десяти дней сентября. Провели 1531 проверку, нарушения обнаружили только в 20%.

Напоминаем, заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала о еще одном виде помощи, на который имеют право украинские граждане. Речь идет о людях, которые возвращаются из-за границы, но в результате войны потеряли жилье: оно или разрушено, или находится в оккупации, или в зоне боевых действий. Планируется, что такие люди будут получать помощь на проживание, как лица со статусом ВПЛ.

Кроме того, жители Сум имеют право получить 6600 грн, — об этом заявили в городском совете. Деньги выплатят гражданам, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов.