Готовят дискредитацию: у Зеленского предупредили о дезинформационной кампании кремлевских ботов

Основные нарративы российской пропаганды будут направлены на противопоставлении России и Украины, Путина и Зеленского. Будут уверять, что в РФ — все стабильно и надежно, а в Украине — нет.

19-21 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на заседании ООН. По итогам визита стало известно о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере более 320 млн долл. Уверяют, что в пакет вошло большое количество снарядов различных видов и разнообразная техника, чтобы продолжить бороться против ВС РФ. Однако в Офисе президента утверждают, что вскоре активизируются кремлевские боты, которые будут компрометировать украинскую власть. Об этом написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram-канале.

Ермак утверждает, что пропагандисты будут работать на зарубежную аудиторию и публиковать дискредитирующие месседжи в отношении Зеленского и его команды. Действовать при этом будут через СМИ и через боты в соцсетях.

"Сейчас россияне готовят информационную кампанию, целью которой является дискредитация Президента Владимира Зеленского и команды за рубежом", — говорится в заметке главы Офиса.

Кремль планирует распространить следующие четыре нарратива:

будут утверждать, что украинская власть потеряла доверие политической элиты. Зато Путин, "победив" на очередных "выборах", покажет якобы "поддержку народа"; будут усиливать разногласия, возникшие между Украиной и Польшей. Это должно подтвердить, что Украина не имеет поддержки в ЕС и ее просто используют для борьбы с Кремлем; будут давить на то, что в Украине не проходят выборы президента и в Верховную Раду. Отсюда будут делать вывод, что страна — не демократическая и есть узурпация власти; будут убеждать, что лучше иметь дело со "стабильной Россией", чем с Украиной.

Андрей Ермак анонсирует атаку ботов Фото: Telegram / Андрей Ермак

Деятельность Зеленского: детали

Отметим, президент Зеленский во время визита в США призвал конгрессменов продолжать поддерживать Украину, в частности — предоставлять оружие. При этом заверил, что это единственная возможность защитить мир от России. Кроме того, состоялось личное общение с Байденом. По результатам встречи президент сообщил, что общение было продуктивным и ожидает "помощь нашим солдатам".

В то же время продолжается определенное недоразумение в отношениях Украины и Польши. Это проявилось даже в выступлении Зеленского в ООН, в котором он критически отозвался о действиях польского правительства.

Польша между тем продолжила блокировать украинское зерно и угрожает прекратить предоставление военной помощи. Украинское правительство утверждает, что будет действовать в рамках закона. В частности, будет подавать иск в европейский суд, чтобы заставить пропустить зерно через границы ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября уже, похоже, начал распространять нарративы, о которых говорил Ермак. В частности, он прокомментировал действия Польши и заявил, что "запад сливает Зеленского".

Напоминаем, после визита в США Зеленский сразу отправился в Канаду. В планах главы Украины — встреча с премьер-министром Джастином Трюдо и общение относительно "формулы мира".

Пока президент путешествует на западном полушарии, 22 сентября жители оккупированного Крыма услышали ряд взрывов. Оказалось, что крылатые ракеты попали в штаб ЧФ РФ: здание частично разрушено.