"Лицо выдает все, давление возрастает": СМИ собрали портреты Зеленского до и во время войны (фото)

По словам журналистов, в отличие от Черчилля, который во Вторую мировую делил бремя ответственности с британскими монархами, у Зеленского не такой привилегии.

Нынешняя неделя выдалась достаточно напряженной для Владимира Зеленского, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он выглядел уставшим, разочарованным и по временам злым лидером. Журналисты Sky News проследили за тем, как менялся внешний облик президента Украины в последние время.

Ряд стран, судя по всему, не только поставили свои интересы выше коллективного мира и безопасности, но и установили более тесные экономические связи с Россией за последний год. Так, Иран в ООН воспользовался возможностью, чтобы покритиковать США за вмешательство в войну.

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН

Более позитивным представляется то, что в Вашингтоне Зеленский смог добиться нового пакета помощи для следующего этапа войны, но фоном стал вялый прием со стороны Конгресса.

Зерновой кризис

Споры относительно зерновых тарифов между Украиной и Польшей, Словакией и Венгрией также усилили напряженность на Западе.

По прошествии без малого двух лет войны напряжение на Зеленского продолжает возрастать.

Владимир Зеленский

Дефицит сна в сочетании со стрессом глубокими морщинами отпечатались на его лице. Он проявил себя как исключительно одаренный лидер военного времени, однако сейчас в единстве западной коалиции проявляются трещины.

Контрнаступление не привело к крупным прорывам, как многим хотелось, и теперь президенту приходится выносить критику своей военной стратегии, в том числе и со стороны западных союзников.

Владимир Зеленский

Несмотря на отсутствие военного бэкграунда, Зеленскому удалось убедить мировое сообщество в необходимости обеспечить Украину жизненно важным потоком военной и финансовой помощи.

В отличие от Черчилля, который делил бремя ответственности с британскими монархами, у Зеленского не такой привилегии.

Как бы то ни было, журналисты отмечают, что до недавнего времени ему успешно удавалось поддерживать нужное дипломатическое давление на того, на кого нужно, и при этом не вызывать трений.

Владимир Зеленский и Джо Байден

По мере роста давления Зеленский, возможно, сознательно прибегает к недипломатической риторике, что усилило напряженность.

Авторы публикации приводят как пример недавнюю ссору с Польшей, Словакией и Венгрией из-за зернового экспорта. И советуют, несмотря на громадное давление, стараться сохранять самообладание, ведь единство Запада в поддержке Украины — это, вероятно, единственный и важнейший фактором в войне на истощение с РФ.

Владимир Зеленский на саммите ООН, декабрь 2012 года, за два месяца до полномасштабной войны

Напомним, что Зеленский рассказал о своем визите в Канаду. Запланировано подписание важных двусторонних документов.

Также сообщалось, что Зеленский в США встретился с влиятельными бизнесменами, которые готовы инвестировать в Украину, но после войны.